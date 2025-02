MARATONA NA FOLIA

Confira a agenda completa de Bell Marques para o Carnaval de Salvador

Cantor promete intensificar a animação da festa de 2025

Bell Marques, um dos maiores ícones do Carnaval de Salvador, já está com tudo pronto para a festa de 2025. O cantor, conhecido por sua energia vibrante, tem uma agenda intensa com shows marcados em alguns dos blocos e camarotes mais tradicionais da capital baiana. Ele vai se apresentar por seis dias, a partir do dia 27 de fevereiro, prometendo agitar o público com muito axé e animação. >