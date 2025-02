BBB 25

Vinícius critica postura de Aline após Sincerão: 'Macho que não tá nem aí para ela'

Brother lamenta escolhas da aliada e reforça foco no jogo

Os desdobramentos do Sincerão de segunda-feira (17) continuaram durante a madrugada no BBB 25. Em conversa com Diego Hypolito, Maike e Guilherme, Vinícius expressou sua frustração com a postura de Aline no jogo, especialmente após a discussão entre a ex-policial militar e João Gabriel. >

O brother relembrou uma conversa que teve com Aline antes do Paredão, destacando que entrou no reality com um objetivo claro. “Minha conversa decisiva com ela foi na piscina, e falei antes de a gente ir para o Paredão: ‘Você tem noção de tudo que está fazendo aqui dentro? A gente entrou aqui com um propósito. Eu não vim para cá para achar namorado, eu não vim para cá para pegar ninguém, eu vim para cá para sair rico. É uma oportunidade que eu busquei a vida inteira’”, afirmou.>