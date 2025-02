SAÚDE

João Silva fala sobre recuperação de Faustão após internação: 'Começou difícil'

Apresentador passou por tratamento e segue em recuperação em casa

H Heider Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 09:12

João Silva e Fausto Silva Crédito: Reprodução

João Silva, filho de Faustão e também apresentador, trouxe novas informações sobre o estado de saúde do pai, que foi internado no início do ano para tratar uma infecção. Após passar um período no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o comunicador recebeu alta no final de janeiro e segue em recuperação em casa. >

Em entrevista ao Portal Leo Dias, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, João destacou que, apesar do susto, a evolução do pai tem sido positiva. “Esse ano começou de uma forma difícil, lógico, com a internação. Mas foi rápido, graças a Deus! Ele está com esse começo de ano muito bom. Principalmente na parte emocional, de alegria, e poder acompanhar esse passo a passo de evolução, é muito bacana”, afirmou.>

O jovem apresentador também expressou otimismo sobre a recuperação do pai e sua possível volta à ativa. “É uma pessoa que tenho a certeza do quanto ele merece estar evoluindo a cada passo. Então, acho que basta a gente comemorar e estar junto com ele. Se Deus quiser, esse ano vai ser de muita alegria para ele”, declarou.>

A internação de Faustão ocorreu meses após um transplante de coração, realizado em agosto de 2023. Antes disso, ele já havia passado por um transplante de rim, em fevereiro do mesmo ano. Sua esposa, Luciana, sempre discreta sobre questões pessoais, reforçou que o tratamento ocorreu conforme o esperado. “Ele está encerrando essa etapa e, se tudo continuar bem, voltará para casa em breve”, comentou ao portal Splash.>