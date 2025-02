BACULEJO

Aline e João Gabriel discutem durante o Sincerão: ‘Fala baixo comigo’

O quinto Sincerão do BBB 25 contou com um júri formado por ex-participantes do reality

H Heider Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 07:45

Aline Patriarca e João Gabriel Crédito: Reprodução/TV Globo

O Sincerão da última segunda-feira (17) no BBB 25 foi palco de um bate-boca entre Aline Patriarca e João Gabriel. O atrito entre os dois começou durante a formação do Paredão no domingo (16) e voltou à tona na dinâmica ao vivo, resultando em uma discussão intensa. >

Durante a atividade, João Gabriel classificou Aline como “desnecessária” e “forçada”, justificando sua escolha ao afirmar que não gostou da reação da sister ao seu voto. Ele alegou ainda que já havia se desculpado por ter se exaltado. No entanto, Aline o interrompeu, acusando-o de mentir e ressaltando que suas desculpas foram em outro contexto. “Ele se levantou e começou a gritar, por isso reagi”, afirmou a ex-policial militar.>

Aline pro João Gabriel: “Não é opção sua me respeitar não. Aprenda a conversar! (…) Você tem que pegar a visão que você tá muito desorientado. Eu não sei de onde você veio, mas de onde eu vim respeito é bom e todo mundo gosta!” #BBB25 pic.twitter.com/TVM1AFmQSs — Central Reality #BBB25 (@centralreality) February 18, 2025

O tom da conversa subiu quando João Gabriel voltou a gritar, e Aline o repreendeu: “Ninguém tem que ficar ouvindo seu grito! Aprenda a conversar!”. Ele tentou justificar seu comportamento, dizendo: “É meu jeito de falar! É o meu jeito!”. Aline, por sua vez, rebateu em tom irônico: “Uma pessoa agressiva chega e diz: ‘Sou assim, meto a mão na cara das pessoas lá fora, vou meter aqui também!’. Vai achar!”, alfinetou.>

Interferência de Vinícius na discussão>

A confusão se estendeu para além do Sincerão, e Vinícius Nascimento, amigo de Aline, decidiu intervir ao perceber que João Gabriel continuava exaltado. “Ê, fale baixo! Não precisa se elevar assim também não!”, pediu o baiano, tentando conter os ânimos. João Pedro, irmão gêmeo de João Gabriel, tentou minimizar a situação, mas Vinícius insistiu: “Ele começou a gritar com ela, você sabe que foi!”.>

Ainda durante o Paredão, no Quarto Anos 50, Aline e João Gabriel já haviam discutido, e Vinícius precisou intervir novamente. Ao perceber que a amiga se levantou e avançou em direção ao brother, ele segurou seu braço e pediu que ela se acalmasse.>

Como foi o Sincerão>

O quinto Sincerão do BBB 25 contou com um júri formado por ex-participantes do reality. A dinâmica não envolveu toda a casa, sendo restrita a alguns brothers selecionados. Participaram a Líder Eva, a Anjo Renata, os emparedados Aline, Mateus e Guilherme, além de Vitória Strada (escolhida pelo público), Camilla (indicada por Arthur Aguiar), João Gabriel (escolhido por Babu) e Thamiris (selecionada por Fernanda).>