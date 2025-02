NOITE DE AMOR

Davi Brito tem cama decorada com pétalas por namorada: 'Nunca tinha recebido isso'

Casal celebrou um mês de união nesta segunda-feira (17)

A moça enfeitou a cama do casal com pétalas de rosas e escreveu 'te amo'. Além disso, enfeitou o ambiente com balões e velas. >

O campeão do BBB 24 ficou lisonjeado e dividiu o momento com os seguidores nas redes sociais. >

que já tinha escrito um textão para declarar o seu amor para a namorada, a cirurgiã-dentista Adriana Paula, . O campeão do "BBB 24" (Globo) mostrou, no feed de seu perfil do Instagram, registros da surpresa que ganhou da namorada. "Olha o que eu recebi de surpresa hoje no meu primeiro mês de namoro com Paula, que surpresa, nunca tinha recebido isso de ninguém. Obrigado meu amor, te amo muito. @dra.adriana_paula_", escreveu ele na legenda da publicação.>