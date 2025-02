FOLIA 2025

Baiana System, Daniela Mercury e Ludmila são confirmados em Carnaval sem cordas

Thiago Aquino, É o Tchan, Aline Rosa e Kannário já tinham sido anunciados; confira outras atrações

Tharsila Prates

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 22:43

Russo Passapusso, Daniela e Ludmila Crédito: Montagem sobre Divulgação

Baiana System, Daniela Mercury, Leo Santana, Luiz Caldas, Jau e Timbalada estão entre as atrações de trios sem cordas no Carnaval de Salvador. Além deles, tem ainda Durval Lelys, Cheiro de Amor, Tonho Matéria e Ludmilla. >

Os artistas foram confirmados nesta segunda-feira (17) pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante a 3ª edição do podcast “Fala Jero!”, que contou com a participação do secretário de Cultura, Bruno Monteiro, do vice-governador e coordenador do carnaval, Geraldo Júnior, e do cantor Luiz Caldas.>

No Pelourinho vão se apresentar Rachel Reis, Áttooxxá, Os Garotin, Afrocidade, Teresa Cristina, Adão Negro, Praça do Frevo Elétrico - Tributo a Carlos Pitta, Gerônimo, Lazzo, Aila Menezes e Gabriel Mercury.>

Também no Centro Histórico, o “Palco Axé Music 40 anos” vai contar com apresentações de Sarajane, Carla Visi, Larissa Luz, Filhos de Jorge, Márcia Freire, Ana Mametto e Marcionílio. Já o arrastão da Quarta-Feira de Cinzas será comandado por Carlinhos Brown.>

Na última sexta-feira (14), o governo já havia anunciado parte das atrações durante o lançamento do Carnaval da Bahia 2025: Jammil, Thiago Aquino, Tony Sales, Solange, É o Tchan, Aline Rosa, Rafa e Pipo, Igor Kannário, Escandurras, La Fúria, Pagodart, Guig Guetto e Papazoni. A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur) também lançou um edital para apoiar 57 municípios que realizarão festas carnavalescas pelo estado. >

A Bahiagás vai apoiar 99 projetos culturais, sendo 22 eventos de pré-carnaval e 77 dentro do Carnaval. Entre as iniciativas patrocinadas estão blocos afro, afoxés, projetos culturais em bairros e shows nos circuitos oficiais. Na capital, são 94 atrações patrocinadas pela Bahiagás, incluindo artistas como o Trio Armandinho e Irmãos Macedo, Bloco Os Mascarados, Pipoca das Pretas, Paulinho Boca e Edu Casanova. Ainda haverá o carnaval nos bairros: Nordeste de Amaralina, Pernambués, Mudança do Garcia, Palco do Rock em Itapuã, Centro Histórico e Rio Vermelho.>