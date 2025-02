TELEVISÃO

Danni Suzuki expõe salário baixo em Malhação: ‘Não sobrava nada’

Atriz relembra dificuldades financeiras no início da carreira e expõe conversa com diretor da Globo

A atriz Danni Suzuki, conhecida por interpretar Miyuki em Malhação, revelou detalhes sobre os bastidores da Globo durante sua participação no podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Um trecho da conversa, em que ela fala sobre seu salário na novela teen, repercutiu nas redes sociais. >

Ao relembrar sua trajetória na emissora, Danni contou que recebia cerca de R$ 800 mensais na época, enquanto outros atores ganhavam, em média, R$ 1.500. “Com o desconto que eu tinha em carteira e com os oito ônibus que eu tinha que pegar, não sobrava nada”, disse a atriz, destacando as dificuldades financeiras que enfrentava.>

Diante da situação, Danni decidiu pedir um reajuste salarial ao então diretor Ricardo Waddington, argumentando que precisava melhorar sua condição de vida e investir na carreira. “Eu falei: ‘olha, eu tenho consciência que tô numa empresa, quero me vestir melhor, estudar línguas, fazer fonoaudiólogo, pagar meu balé. Mas eu não tenho dinheiro nem pra passagem’”, relatou.>

Segundo a atriz, Waddington foi direto ao afirmar que ela “não era ninguém na fila do pão” e que não poderia ganhar mais do que os demais atores da trama. No entanto, diante de sua insistência, ele acabou concedendo o aumento e ainda custeou cursos para o aprimoramento profissional da artista.>