MUITO DIFERENTE?

Fim da curiosidade: veja imagens de Bell Marques sem a bandana

Cantor e filhos lembram histórias engraçadas de amigos e funcionários que viram o cantor sem o adereço

Sempre divertido e bem-humorado, o cantor já comentou situações engraçadas envolvendo o lenço. Dono de um acervo com mais de mil bandanas, Bell diz que uma vez foi ao SAC para fazer a Carteira Nacional e Habilitação e tirou a bandana para a foto oficial. Como colocar o acessório é algo trabalhoso, ele optou por permanecer sem e se dirigiu ao banheiro. No caminho, uma fã abordou e pediu uma foto. Bell topou, mas ela pediu que ele colocasse o lenço, senão "ninguém iria reconhecê-lo".>

Já os filhos de Bell, Rafa e Pipo Marques, também amam uma resenha. Quando questionados sobre o mistério por baixo da bandana, eles contam que é normal funcionários recém-contratados ou amigos deles chegarem à casa do cantor e ficarem surpresos ao ver o ex-Chiclete com Banana sem o lenço. "Eles ficam olhando de canto de olho e desviando o olhar, parecendo que estão pensando 'será que eu posso olhar?'", divertem-se. A declara>

Em um vídeo antigo, o cantor aparece sem nenhum acessório cobrindo a cabeça. Nele, Bell ainda mantém o cabelo mais curto, mas já é possível ver as entradinhas do cabelo.>

Em outro vídeo mais recente, gravado em 2021 por Rafa, filho do artista, ele revela que tem um guarda-roupa exclusivamente para armazenar as suas bandanas, com gavetas e suportes para que elas fiquem visíveis e seja mais fácil de escolher.>