MUDANÇA AMBIENTAL

Fundo do mar está se partindo ao meio, alertam cientistas; entenda

Cientistas notaram que as placas tectônicas estão se fragmentando em diversas partes no Oceano Pacífico

Elis Freire

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 14:34

Placas tectônicas no fundo do Pacífico estão rachando Crédito: Shutterstock

Mais uma mudança ambiental encontrada! Um estudo realizado por pesquisadores da Turquia e do Canadá descobriram que placas tectônicas no fundo do Oceano Pacífico estão se rachando e se fragmentando em diversas partes muito antes do esperado. A descoberta assustou a comunidade científica já que esse fenômeno só acontecia quando as placas chegavam às zonas de subducção — locais cheios de lava onde uma placa tectônica mergulha sob outra. >

Impactos inesperados no planeta Terra podem ser gerados a partir dessa descoberta. Acreditava-se que essas placas permaneciam rígidas até esse ponto, como grandes estruturas sólidas. Porém, lá no fundo do Oceano Pacífico, situado entre a América e a Ásia, uma grande abertura está sendo formada por conta da movimentação irregular dessas placas. Os resultados do estudo, realizado por uma equipe internacional de cientistas foram detalhados em um artigo na revista Geophysical Research Letters.>

Quatro grandes platôs submarinos, Ontong Java, Shatsky, Hess e Manihiki foram vistos fragmentados nas imagens. Em todos eles já havia sinais claros de rachaduras, como se elas sofressem um "esticamento" ao longo do Pacífico.>

Risco de terremotos e tsunamis

Os pesquisadores explicam que esse fenômeno está acontecendo porque as forças exercidas pelas zonas de subducção criam tensões que acabam enfraquecendo as placas tectônicas. Com isso, aumenta o risco de terremotos ou tsunamis em áreas onde antes não se esperava tanta atividade sísmica (ilhas e regiões costeiras). Mas, calma. As chances dessas tragédias ambientais ainda são baixas. >