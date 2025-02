EX-JAMES BOND

Milionário, Daniel Craig não vai deixar herança para os filhos: 'Se você morrer rico, fracassou'

Entenda o raciocínio do ator que deu vida a James Bond

Famoso por ter dado vida a James Bond, do 007, Daniel Craig acumulou uma fortuna de R$ 900 milhões ao longo da carreira. Mas nenhum dos dois filhos dele vai herdar esse dinheiro. Isso porque, para o ator britânico, deixar tanto dinheiro assim seria sinal de fracasso.>

"Não existe um velho ditado que diz que se você morrer rico, você fracassou? Eu acho que Andrew Carnegie doou o que em dinheiro de hoje seria cerca de US$ 11 bilhões, o que mostra o quão rico ele era, porque aposto que ele guardou um pouco disso também. Minha filosofia é se livrar dele ou doá-lo antes de ir embora", explica ele, que é casado com a atriz Rachel Weisz.>

De acordo com o Celebrity Net Worth, a fortuna de Daniel Craig é estimada em US$ 160 milhões, o que equivale a R$ 913 milhões. Ele foi o James Bond mais bem pago da franquia 007, recendo US$ 85,4 milhões em salários.>