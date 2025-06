QUASE 40

Recém solteira, Débora Nascimento avalia fase da vida: 'Cheia de colágeno, cremosinha'

A atriz terminou com o ator Allan Souza no mês passado

No antevéspera do Dia dos Namorados, Débora Nascimento abriu o coração sobre a sua vida amorosa. A atriz está recém solteira após o fim do relacionamento com Allan Souza, no início do mês passado. Em entrevista ao Gshow nesta terça-feira (10), Débora afirmou que está “ótima”, “cheia de colágeno” e muito feliz com essa nova fase da vida. >