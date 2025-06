PULADA DE CERCA?

'Dona de Mim': Jaques tenta seduzir Patrícia com colar de esmeraldas

Novela das 7 da TV Globo poderá ter caso extraconjugal

Infeliz com a esposa Tânia (Aline Borges), Jaques (Marcello Novaes) olhará para Patrícia (Juliana Martins) com desejo no capítulo desta terça-feira (10) de Dona de Mim. Ao se sentir atraído, o diretor financeiro da Boaz tentará seduzir a irmã de Ricardo (Marcos Pasquim) com um colar de esmeraldas. >