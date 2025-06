NOVELA DAS 7

'Dona de Mim': Davi comete gafe ao tentar conquistar Leona com uma surpresa

Cena vai ao ar no capítulo deste sábado (7) na TV Globo

Elis Freire

Publicado em 6 de junho de 2025 às 19:44

Davi e Leona em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Em 'Dona de Mim', novela das 7 da Globo, o possível romance entre Leona (Clara Moneke) e Davi (Rafa Vitti) vai ganhar novos contornos neste sábado (7). Tentando impressionar a amada, o playboy comete uma gafe que quase estraga tudo. Mesmo com as melhores intenções do jovem as coisas não vão como o esperado. >

A confusão começa quando Leona, ao ser questionada por Kami (Giovanna Lancellotti) e Pam (Haoné Thinar) sobre sua relação com Davi, tenta convencer as amigas de que os dois estão mesmo namorando. “O Davi mudou muito. A gente tá super entrosado. Ele me conhece melhor do que eu mesma”, afirma, tentando manter a pose.>

É nesse clima de fingimento que Davi aparece de surpresa em sua casa, levando flores para a jovem. O problema? Ele esquece um detalhe essencial: Leona é alérgica. Assim que recebe o buquê, começa a espirrar sem parar. “Te conhece mesmo. Só esqueceu que você é alérgica a flor, não é?”, provoca Pam. Constrangida, Leona agradece mesmo assim: “O que vale é a intenção. Obrigada, amor”.>

Quando ficam a sós, ela decide contar a verdade. Explica que o namoro é apenas parte de um plano e que está usando Davi para causar ciúmes. O rapaz, no entanto, não se incomoda. “Pode me usar à vontade. Eu gosto do jeito que você me usa. Já usei muita gente também”, responde, sem perder o charme. Leona, desconcertada, insiste: “Desculpa, mas isso não é real”.>

Mas a encenação não para por aí. Ao reencontrar Marlon (Humberto Morais), a jovem continua com a farsa e surpreende Davi ao chamá-lo de “meu amor” e ainda lhe dar um beijo, deixando o rapaz nas nuvens.>

As cenas são uma consequência do que foi ao ar na última quinta-feira (5), quando Davi pediu Leona em namoro durante a festa de aniversário de Samuel (Juan Paiva). Apesar do entusiasmo dele, o relacionamento ainda parece estar mais no campo da imaginação do que da realidade.>