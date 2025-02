NAMORO DISCRETO?

Rafaella Justus explica o por que não mostra o namorado e fala sobre como lida com a fama

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus respondeu perguntas de seguidores e revelou como lida com a exposição pública

Rafaella Justus, de 15 anos, usou as redes sociais na noite de segunda-feira (17) para interagir com seus seguidores e responder dúvidas sobre sua vida pessoal. A jovem foi questionada sobre por que não mostra o namorado e como encara a fama por ser filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus. >