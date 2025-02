CELEBRIDADES

Filha de Tom Cavalcante e marido descobrem sexo do primeiro filho

Após o casamento recente, Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid comemoram a descoberta de que aguardam uma menina

H Heider Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 11:33

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid Crédito: Reprodução

Maria Cavalcante e o sertanejo Cristiano Deyvid, recém-casados, compartilharam com seus seguidores a emocionante revelação sobre o sexo do primeiro filho. O anúncio foi feito na noite de segunda-feira (17), quando o cantor publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento da descoberta, com o chão coberto de rosa, celebrando a chegada de uma menina. >

“É menino ou menina?”, perguntou Cristiano no vídeo, recebendo uma enxurrada de felicitações dos fãs. “Uma princesa igual à Maria”, escreveu um seguidor, enquanto outro desejou: “Que venha com muita saúde”.>

O casal, que se casou no civil no dia 8 de fevereiro, data de aniversário de Maria, está vivendo um momento de muita felicidade. A cerimônia foi marcada por romantismo, com a noiva escolhendo um vestido da grife Isabella Narchi e Cristiano vestindo um terno assinado por Ricardo Almeida.>

Em um post conjunto, Maria e Cristiano compartilharam seus sentimentos sobre o casamento. “O ‘sim’ de hoje é apenas o reflexo do que já vivemos e do que ainda construiremos juntos. Hoje celebramos nosso casamento no civil! No próximo mês, diante de Deus, oficializaremos nossa união na igreja, recebendo suas bênçãos. Depois, será momento de comemorar intensamente na festa e, por fim, desfrutar de uma lua de mel incrível nas belas praias do Ceará!”, escreveram.>