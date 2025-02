CELEBRIDADES

Filha de Tom Cavalcante se casa com cantor sertanejo após polêmica envolvendo traição

Maria Cavalcante oficializa casamento com Cristiano Deyvid e revela planos para cerimônia religiosa

Maria Cavalcante, filha caçula do humorista Tom Cavalcante, surpreendeu ao se casar com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, no sábado (8), mesmo dia em que celebrou seus 25 anos. A união foi formalizada em uma cerimônia civil, restrita à família. >

O casal revelou ainda que a cerimônia religiosa acontecerá em breve: "O 'sim' de hoje é apenas o reflexo do que já vivemos e do que ainda construiremos juntos. No próximo mês, diante de Deus, oficializaremos nossa união na igreja", afirmaram, detalhando também planos de lua de mel no Ceará.>