ALVOS ESCOLHIDOS

Baiana na mira? Veja os participantes que João Gabriel pode indicar ao Paredão

Um dos cinco escolhidos será indicado por ele para a berlinda

João Gabriel, o primeiro líder individual do BBB 25, teve a missão de escolher cinco participantes para o Na Mira do Líder. Antes da festa, que contou com um show de Péricles, o brother selecionou Vitória Strada, Mateus, Aline, Thamiris e Camilla como possíveis alvos para o próximo paredão. >