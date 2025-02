DESPEDIDA EMOCIONANTE

Marina Lima fala sobre a eutanásia de Antonio Cicero: 'Foi duro, mas entendo'

Cantora compartilhou sentimentos sobre a decisão do irmão, que optou pela morte assistida na Suíça após lutar contra o Alzheimer

Durante sua participação no Altas Horas, da Globo, no sábado (8), a cantora Marina Lima falou abertamente sobre a morte assistida de seu irmão, o escritor e compositor Antonio Cicero, que ocorreu em outubro de 2024. A decisão do intelectual de se submeter à eutanásia na Suíça, após um longo período de convivência com o Alzheimer, foi o centro da conversa. >