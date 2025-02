TRANSFORMAÇÃO RADICAL

Jojo Todynho reflete sobre mudanças no corpo após perder 80 kg: ‘Muita coisa para ajustar’

Cantora revela que ainda não está completamente satisfeita com o seu corpo

Após perder impressionantes 80 kg, Jojo Todynho compartilhou com seus seguidores no Instagram um antes e depois de biquíni, revelando sua jornada de transformação. A cantora, de 27 anos, explicou o processo: "Eu fiz o jogo virar… Com bariátrica, treino, alimentação, plástica, disciplina, disposição e força de vontade". >