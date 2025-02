ARENA FONTE NOVA

Em Salvador, Caetano canta novamente louvor e explica interesse por evangélicos

Apesar de já ter se declarado ateu, Caetano sempre demonstrou respeito e curiosidade por diferentes expressões religiosas

Em sua apresentação na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado (8), Caetano Veloso mais uma vez interpretou a música “Deus Cuida de Mim”, sucesso gospel do cantor e pastor Kleber Lucas. A canção integra o repertório da turnê “Caetano & Bethânia”, que reúne os irmãos baianos em um show de quase 2h30 de duração, repleto de clássicos como “Alegria, Alegria”, “Você Não me Ensinou a Te Esquecer”, “Você é Linda”, “Explode Coração”, “Vaca Profana” e “Reconvexo”. >

Apesar de já ter se declarado ateu, Caetano sempre demonstrou respeito e curiosidade por diferentes expressões religiosas. Em entrevista a Nelson Motta em 2021, ele refletiu sobre a relação de sua geração com a religiosidade: “Minha geração teve que romper com a religiosidade imposta, a deles teve que recuperar a religiosidade perdida”. O cantor também destacou a importância dos evangélicos no cenário cultural e social do país, afirmando: “Não está vendo o Brasil quem despreza os pentecostais e neopentecostais, que são maioria entre os pobres e pretos, sobretudo entre pretas pobres, e produzem o gênero musical mais buscado depois do chamado sertanejo”.>