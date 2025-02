VIRALIZOU

Funcionário é demitido após recusa em participar de culto evangélico fora do expediente; veja vídeo

O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais

A demissão de um funcionário após ele se recusar a participar de um culto evangélico fora do horário de trabalho está gerando polêmica nas redes sociais. O episódio levanta questões sobre a liberdade religiosa no ambiente profissional e os limites da vida pessoal frente às exigências da empresa. >

?BRASIL: Funcionário é demitido após se recusar a participar de um culto evangélico na empresa fora do horário de expediente. pic.twitter.com/D0w9iA7GhK

O caso foi registrado pelo próprio trabalhador, que gravou a cena antes de ser dispensado. O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais, onde muitos internautas se manifestaram contra a obrigatoriedade de participação em atividades religiosas no ambiente de trabalho. “Um absurdo! Não se pode obrigar as pessoas a participarem de cultos religiosos", comentou uma internauta.>

Embora o episódio tenha gerado grande repercussão, ainda não há informações sobre a localização ou o nome da empresa envolvida. O caso continua sendo debatido, com muitos questionando os limites da convivência entre as crenças pessoais e as obrigações profissionais.>