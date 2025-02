SAÚDE DELICADA

Ary Fontoura atualiza estado de saúde após hospitalização aos 92 anos

O ator revelou que enfrentou um problema de refluxo, que gerou um edema nas cordas vocais

Aos 92 anos, Ary Fontoura foi hospitalizado na sexta-feira (7) e, em um vídeo compartilhado com seus 6,2 milhões de seguidores no Instagram, explicou o motivo de sua internação. O ator revelou que enfrentou um problema de refluxo, que gerou um edema nas cordas vocais, uma situação considerada perigosa. >

"Do nada, tive um problema de refluxo que causou um edema nas minhas cordas vocais. Situação muito perigosa. Graças a Deus e aos cuidados médicos, estou quase 75%", escreveu ele na legenda do vídeo.>

No vídeo, Fontoura explicou mais sobre sua situação: "Estou fazendo um vídeo do seu Ary nessa situação e se cuidando. Minha garganta está com um probleminha sério que resolvi vir ver aqui no hospital. Aproveitei e já estou fazendo o check-up, porque é necessário fazer no ano pelo menos uma vez", contou ele.>