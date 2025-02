A QUÍMICA BATEU

Casal que estudou no Ifba na adolescência faz ensaio de fotos de casamento no instituto

Celebração será no dia 22 de fevereiro

Carolina Cerqueira

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 09:28

Confira as fotos do ensaio Crédito: Alexandre Huang/Dois em Um Fotografia

Eles dividiam o lanche da cantina da escola na adolescência e hoje dividem um apartamento, uma vida. O cenário escolhido para o ensaio fotográfico do casamento marcado para 22 de fevereiro não poderia ser outro. >

O casal Hortênsia dos Reis, de 28 anos, e Fabrício Silva, de 29, fez sucesso nas redes sociais quando compartilhou as fotos feitas no campus Salvador do Instituto Federal da Bahia (Ifba). >

“Quando chegamos lá, fiquei toda arrepiada e comecei a chorar, não parava de chorar”, diz Hortênsia. “Vi os alunos tocando violão, conversando na praça vermelha; a sensação foi de estar voltando no tempo”, acrescenta. >

Ela conta que lembrou de um trecho do poema de Pablo Neruda, que diz: “Nós, os de então, já não somos os mesmos”. >

“A gente mudou muito ao longo desses anos, só que a gente nunca se perdeu. Lá foi a nossa primeira casa, nosso primeiro lar, onde aprendemos valores e princípios que fazem parte de quem nossos”, reflete a noiva. >

A ideia de fazer o ensaio de fotos lá surgiu naturalmente. Eles não queriam as tão comuns fotos na praia, preferiam algo que combinasse mais com o casal, que tivesse uma identidade. >

O fotógrafo Alexandre Huang, da Dois em Um Fotografia, aceitou o desafio e os noivos conseguiram a devida autorização do Ifba. >

Hortênsia e Fabrício se conheceram no primeiro ano do curso técnico de química, em 2011 e seguiram sempre na mesma turma entre as quatro que existiam. Começaram só na amizade, mas, para quem acredita em destino, ele parecia estar mesmo traçado. >

Hortênsia e Fabrício 1 de 6

Ele tinha namorada, ela tinha namorado. Mas Fabrício, sempre carinhoso e protetor, nas próprias palavras da noiva, era o ombro amigo dela. >

“Era com ele que eu chorava minhas pitangas. Quando tinha uma decepção amorosa, ele me consolava, falava ‘você vai encontrar uma pessoa melhor’. E eu brincava que ele tinha o melhor abraço do mundo, sem nem fazer ideia de que um dia iríamos namorar”, lembra. >

O lance seguiu só na amizade até o terceiro ano, em 2013, quando o romance surgiu e o primeiro beijo aconteceu no pavilhão do Ifba mesmo. >

“Com o pretexto de estudarmos juntos porque ela nunca foi muito boa com matemática e física, sempre foi mais das humanas, comecei a me aproximar para tentar conquistar o seu coração e deu certo”, revela Fabrício. >

Hortênsia e Fabrício Crédito: Alexandre Huang/Dois em Um Fotografia

“As marcas e lembranças que o Ifba nos trouxe jamais serão apagadas da nossa história. Sei que todas as vezes que passarmos em frente à portaria principal iremos nos olhar e sorrir, recordando que foi ali foi onde tudo começou, a história da nossa família”, acrescenta. >

Quase 12 anos depois, chegou a hora de casar. Sabe aquele grupo de amigos da adolescência? Quase todos os integrantes vão compor o quadro de padrinhos e madrinhas. >