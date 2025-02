EXPOSIÇÃO

Rodrigo Mussi e Nizam são detonados após revelarem famosas com quem já ficaram

Jogo de perguntas e respostas dos ex-BBBs gerou críticas nas redes sociais por atitudes consideradas desrespeitosas

Os ex-BBBs Rodrigo Mussi e Nizam causaram grande repercussão nas redes sociais após participarem de um jogo de perguntas e respostas, onde expuseram suas experiências amorosas com famosas. A dinâmica, chamada "Já Fiquei ou Ficaria", gerou descontentamento entre muitos internautas, que consideraram as respostas dos ex-participantes desrespeitosas e desnecessárias. >

As respostas dos ex-BBBs incluíram famosas como Stefani Bays e Lívian Aragão. A lista revelou algumas escolhas inesperadas, com Nizam afirmando que já ficou com Stefani Bays, enquanto Rodrigo Mussi respondeu que ficaria com ela. Quanto a Lívian Aragão, as reações foram mais divergentes, com Nizam dizendo que não ficaria, enquanto Rodrigo afirmou que já tinha ficado.>