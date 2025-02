RECUPERAÇÃO

Adriane Galisteu recebe alta após cirurgia de urgência

Apresentadora detalha complicação de saúde após viagem à Europa e recuperação pós-cirurgia

A apresentadora Adriane Galisteu recebeu alta hospitalar no sábado (8), após passar por uma cirurgia de emergência. Em vídeo publicado no Instagram, ela aparece ao lado do filho, Vittorio, e compartilha a boa notícia com seus seguidores. >