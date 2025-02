DEU PARA TRÁS?

Trump descarta deportação de príncipe Harry: ‘Ele já tem problemas com a esposa’

Presidente americano se pronuncia sobre a imigração de Harry, descarta deportação e critica Meghan Markle

Em meio à crescente discussão sobre a imigração do príncipe Harry, Donald Trump se posicionou contra qualquer medida para deportá-lo dos Estados Unidos. A polêmica começou após alegações de que Harry poderia ter omitido informações sobre o uso de drogas ilícitas ao solicitar seu visto, o que poderia desqualificá-lo. No entanto, Trump, em entrevista ao The New York Post, afirmou que não pretende tomar essa atitude.

