Ex-A Fazenda é alertado por causa de tatuagem: 'Aqui na Bahia morre na hora'

" O que eu faço agora? Não posso mais ir pra Bahia?", questinou influenciador

Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 12:43

William Guimarães, o WL Crédito: Reprodução

O influenciador William Guimarães, o WL, que foi finalista de A Fazenda e participou do De Férias com o Ex, compartilhou com os seguidores um alerta que recebeu em relação a um de suas muitas tatuagens. "Se tu chegar aqui na Bahia com esse escorpião no corpo tu morre na hora, pae", escreveu o internauta.>

Na postagem, WL está na praia, jogando bola de sunga, e deixa à mostra várias tatuagens, incluindo o escorpião, que aparece no lado esquerdo do peito. Os outros internautas ficaram curiosos com o comentário e um deles questionou qual seria o significado do desenho no meio do crime na Bahia. "Facção do PCC", responde o seguidor (veja abaixo mais). >

WL ficou chocado com a informação, questionado se era "meme". Depois, conta que parece ser verdade. “Que doideira! Fui pesquisar aqui no Google e o bagulho confere mesmo. O que eu faço agora? Não posso mais ir pra Bahia?", questionou.>

Depois, ele fez um novo post compartilhando uma publicação sobre o assunto."Só pra deixar bem claro, NÃO TENHO NADA A VER COM FACÇÃO, só fiz uma tatuagem porque achei maneira, nada além disso, por favor", escreveu. "Postei o bagulho na maior inocência, só para perguntar, porque eu não sabia que isso era símbolo de alguma coisa. Eu só vi o escorpião, achei daora , falei, 'vou colocar rosa aqui embaixo, vai ficar maneiro'... Queria fazer uma tatuagem e fiz, só isso. Pelo amor de Deus, não estou envolvido com nada. Só quero paz na minha vida".>