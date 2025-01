VIOLÊNCIA

Sinais de facção: saiba quais gestos, desenhos e até camisas de time que podem levar à morte na Bahia

A maioria das simbologias está associada ao Comando Vermelho e ao Bonde do Maluco, principais organizações criminosas do estado

Bruno Wendel

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 11:15

Sinais são associados ao CV e ao BDM Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial através do Adobe Firefly

Uma pose descontraída numa foto, uma camisa do clube do coração ou estampada com o seu personagem favorito da Disney, e até mesmo um corte de cabelo ou uma sobrancelha mais estilosa podem levar a uma violência absurda na Bahia. Tudo isso vem sendo interpretado como uma saudação ou indicativo de pertencimento a organizações criminosas e, quando descobertas pela facção rival, o resultado não pode ser outro, a não ser a morte.

Quais gestos são perigosos?

Quando alguém ergue os dois dedos, acreditando que está fazendo o símbolo de “paz e amor”, lema dos hippies, a depender onde estiver, o gesto pode ser encarado como o sinal de “2”, condição de pertencimento ao Comando Vermelho (CV). A facção é a segunda maior organização criminosa do país, que, desde 2020, acirra a guerra do tráfico do estado.

Já quem faz pose levantando os três dedos, como os roqueiros de costume, pode ser associado ao Bonde do Maluco (BDM), arquirrival do CV.

Quais cortes de cabelo são proibidos?

Na hora de cortar o cabelo e alinhar a sobrancelha, muita gente desistiu de fazer dois ou três riscos. Até outro dia, isso não era problema. Agora, no mundo do crime, quem adere à moda está se autodeclarando integrante do CV ou do BDM.

Nem camisa de seleção de futebol escapa das facções

Sair com a camisa de um time ou de uma seleção também pode custar a vida. Isso porque os uniformes da Argentina, Israel, França, Colômbia, Jamaica e Portugal têm sido usados em “bondes” (ataques) por homens armados do BDM, enquanto a camisa do Flamengo tem sido vestida por traficantes do CV.

Apesar de a versão de 1928 do rato mais famoso do mundo ter entrado em domínio público em janeiro do passado, o Mickey Mouse já tinha sido “apropriado” pela facção A Tropa.

Vários outros símbolos foram apropriados pelas facções

Apesar de o protagonismo da guerra estar hoje entre o CV e o BDM, outras facções têm suas simbologias. A Katiara, por exemplo, faz o uso do pentagrama em tatuagens para membros. No caso de membros do CV, é comum ver escorpiões tatuados.