FAMOSOS

Ex 'A Fazenda' visita Salvador e é alertado sobre gestos com as mãos

Lucas Souza riu e disse que símbolo representada apenas 'paz e amor'

Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 08:02

Lucas Souza visita Salvador Crédito: Reprodução

Lucas Souza, ex-participante do reality show 'A Fazenda', da Record, e ex-marido de Jojo Todynho, está em Salvador. Ele visitou vários pontos turísticos da capital baiana e registrou os cliques, mas foi alertado por internautas.

Ao abrir uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores, um alertou: "Cuidado com os gestos de facção". Isso porque existem diversos gestos com as mãos que, em Salvador, são associados a facções criminosas.

"Eu abri uma caixinha e mandaram isso. Eu tirando foto fazendo assim ✌️. Gente, que besteira isso, cara. Isso aqui é paz e amor. Meu Deus do céu, não pode fazer nem sinal mais", respondeu ele.