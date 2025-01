FAMOSOS

Você sabia? Irmão da esposa de Hulk já foi noivo de Marília Mendonça e é ex-reality

Yugnir se recusou a comparecer ao casamento de Camila Ângelo com o ex-marido da tia

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 07:30

Poucas pessoas sabem, mas o irmão de Camila Ângelo, esposa do atacante Hulk, também é famoso. Ele ficou conhecido do público principalmente quando teve um relacionamento com a cantora Marília Mendonça.

Trata-se do empresário paraibano Yugnir. Ele e Marília Mendonça tiveram um relacionamento de dois anos, de 2015 a 2017, e chegaram a ficar noivos por um ano, mas a cantora colocou um ponto final na relação. "Fiquei muito chateada porque ele sempre foi bem nervoso, não soube se expressar. Terminou do pior jeito, porque ele ficou muito mal. O sentimento que tinha acabado em mim não tinha nele. Foi muita surpresa para ele. Mas foi o certo a se fazer. Quando ele viu que eu não ia mentir sobre os meus sentimentos, que não ia adiantar conversar porque amor não se ‘cria’ conversando, ele me ofendeu. Minha mãe já não gostava dele tinha um tempo. Zero contato, porque eu sou bem louca também. Se estiver no mesmo ambiente, eu não fico. Ou mando botar para fora", disse a sertaneja em entrevista dois anos depois do fim do noivado.

Marília morreu em um acidente aéreo em Minas Gerais, em novembro de 2021, aos 26 anos. A cantora, inclusive, foi homenageada no casamento do ex, em maio de 2023, o que chocou os internautas.

Yugnir, que casou com a influenciadora Mirela Janis, com quem participou do reality Power Couple Brasil, exibiu a imagem de Marília no telão da festa, logo após o "sim" do casal. O evento contava com um show do cantor Felipe Araújo e teve também uma playlist escolhida pelo casal durante a comemoração. Na hora da canção De Quem é a Culpa?, um dos hits da Rainha da Sofrência, a imagem dela foi exposta no telão.

Casamento da irmã

Por falar em casamento, Yugnir se recusou a comparecer ao casamento da irmã com Hulk. Isso porque Camila estava casando com ninguém menos que o ex-marido da tia, Iran Ângelo. Para mostrar que não apoiava a situação, ele passou o dia numa lancha com a tia e a esposa.

Além do sobrinho, dois dos três filhos de Iran também preferiram não ir ao casamento: Ian, de 14 anos, e Tiago, de 12. A filha caçula do ex-casal, Alice, 9, foi a única a comparecer à cerimônia.