Sarau Bem Black apresenta edição especial no Espaço Xisto Bahia

Evento gratuito será nesta quarta-feira (11) com lançamento de livro, poesia e discotecagem

Elis Freire

Publicado em 10 de junho de 2025 às 19:12

Nelson Maca lança livro e funkeiro Mano Teko MC traz apresenta Crédito: Divulgação

Após quatro edições no Pelourinho, o Sarau Bem Black realiza uma edição especial no Espaço Xisto Bahia, nos Barris. O evento gratuito será nesta quarta-feira (11), a partir das 19h, com lançamento de livro, além de muita música, poesia e discotecagem.>

Na programação, os destaques são para o relançamento do livro "Thank You Exu", de Nelson Maca, e apresentação do funkeiro Mano Teko MC, diretamente do bairro Irajá, no Rio de Janeiro. Os poemas residentes e na plateia são convidados a declamar no palco, que também terá a sonzeira da discotecagem do DJ Joe.>

'Thank You Exu'

Premiado pelo edital Paulo Gustavo, "Thank You Exu" é o quinto livro de Nelson Maca e já foi lançado em Salvador, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. Desta vez o autor apresenta o trabalho no sarau, declamando alguns dos 21 poemas do livro, que constroem uma narrativa sobre Exu, destacando suas qualidades, funções e ambientes em que ele circula, de sua origem à simbologia contemporânea, segundo representações da cultura afro-baiana. >

Dividido em três partes e com capa dura, o livro tem projeto gráfico e ilustrações assinadas pelo designer Francisco Benevides, que traduz em imagens as múltiplas simbologias do orixá mensageiro. O trabalho também conta com uma versão em audiobook, assinada pelo produtor musical Rick Carvalho, que traz todos os poemas gravados por Nelson Maca, Lúcia Santos e Luiza Gonçalves e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming. O livro custa R$ 50 está à venda pelo telefone 9 9210-1487. >

A abertura da noite será com a apresentação do livro pela produtora e poeta residente Lúcia Santos. Na sequência, juntam-se a ela e a Maca os demais poetas residentes do sarau, Anajara Tavares, Jairo Pinto, Luiza Gonçalves e Vera Lopes. Depois, o microfone aberto aos poetas da plateia!>

Pocket Show

O Sarau Bem Black terá um pocket-show de Mano Teko MC, pioneiro da cena do funk carioca, que retorna a Salvador com uma seleção musical marcada pelo funk melody. O show traz om alta dosagem de romantismo, letras conscientes e politizadas. Todo o evento é permeado pela discotecagem do DJ Joe. Já a seleção musical será feita pelo visitante Kader Dje Bi, costa marfinense radicado na França, que vai apresentar um panorama da música popular africana atual. >

SERVIÇO>

Evento Sarau Bem Black >

Local: Espaço Xisto Bahia ( Rua General Labatut, 27, Anexo à Biblioteca Central dos Barris)>

Data: quarta-feira (11/6), a partir das 19h>