LÁ VEM A NOIVA!

Namorada de Amado Batista gasta R$ 150 mil em transformação nos dentes antes do casamento

Calita Franciele passou por procedimento com dentista de celebridades; cerimônia será em fazenda no Mato Grosso

A modelo Calita Franciele, noiva 50 anos mais nova, do cantor Amado Batista, investiu cerca de R$ 150 mil em lentes de porcelana para renovar o sorriso antes do casamento. O procedimento foi realizado pelo dentista Rogério Penna, que também já atendeu o próprio cantor, além de famosos como André Valadão e Priscila Fantin. >

A cerimônia de casamento está marcada para 15 de março, no Mato Grosso, e acontecerá em uma fazenda de propriedade do cantor. A informação foi confirmada por Jackeline Mendonça, apresentadora do quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral GO.>