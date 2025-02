RESULTADO DO PAREDÃO

BBB25: Mateus é eliminado com 65,30% dos votos

Eliminação ocorreu na noite desta terça (18)

O eliminado do Big Brother Brasil 25 na noite desta terça-feira (18) foi o arquiteto Mateus Pires. O brother do grupo Camarote foi o mais votado pelo público para sair do programa, recebendo 65,30% dos votos. Ele entrou no jogo como dupla da atriz Vitória Strada. >