PEGOU FOGO

BBB 25: Clima esquenta entre Aline e Diogo debaixo do edredom e baiana diz que é 'safadinha'

Clima esquentou na madrugada desta terça

O clima segue quente entre a baiana Aline Patriarca e Diogo Almeida. Nesta terça-feira (18), o casal decidiu ficar agarradinho debaixo do edredom, no Quarto Fantástico do BBB 25. Os dois trocaram carícias durante a madrugada e trocaram elogios.>