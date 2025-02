REALITY SHOW

BBB 25: Vitória Strada pode aumentar prêmio ou perder tudo em nova dinâmica

Sister participará de jogo de cartas valendo até R$ 45 mil; decisão pode impactar outros participantes

H Heider Sacramento

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 08:59

Vitória Strada e Mateus, sétimo eliminado do reality Crédito: TV Globo

O prêmio do BBB 25 pode crescer – ou diminuir – nesta quarta-feira (19). Escolhida por Mateus, o sétimo eliminado do programa, Vitória Strada vai participar do Pegar ou Guardar e enfrentará uma nova dinâmica que pode influenciar todos os jogadores. Ela terá a chance de ganhar até R$ 45 mil ou adicionar esse valor ao prêmio final. >

Desta vez, o desafio será diferente. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, a sister precisará testar sua sorte em um jogo de cartas. “A pessoa escolhida vai participar de um jogo de cartas podendo ganhar, no máximo, R$ 45 mil. O jogador pode tirar quantas cartas desejar, mas, se a soma delas passar de 45 mil, ele perde tudo para o prêmio final”, explicou Tadeu durante o programa de terça-feira (18).>

Além da disputa pelo dinheiro, o jogo também trará impactos diretos para a casa. Algumas cartas terão um efeito extra: “Três cartas trazem uma consequência, que é escolher uma pessoa para ficar na Superxepa. Quem for para a Superxepa vai receber um kit de sobrevivência e terá que comer do lado de fora da casa. Se a pessoa que estiver participando da dinâmica tirar uma dessas cartas com consequência, ela terá que tomar a decisão imediatamente”, revelou o apresentador.>

Na última edição do Pegar ou Guardar, Camilla e Thamiris decidiram ficar com R$ 35 mil cada, mas a escolha gerou uma punição coletiva: o fechamento do Quarto Anos 50 por tempo indeterminado. O cômodo ficou interditado por quase uma semana, obrigando seus moradores a buscarem novos lugares para dormir.>