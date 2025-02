ENQUETE BBB 25

Após a eliminação de Mateus, Vitória deve se acertar com as irmãs? VOTE

Discussão acalorada e afastamento de aliadas marcou a berlinda da semana, que eliminou Mateus na disputa pela permanência

H Heider Sacramento

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 10:33

Briga entre Vitória, Camilla e Thamiris esquenta madrugada no 'BBB 25 Crédito: Reprodução/TV Globo

A formação do paredão no Big Brother Brasil 25 do último domingo (16) foi marcada por tensão e reviravoltas. Com uma dinâmica de voto aberto e dividido por grupos, a disputa resultou em gritos, alianças desfeitas e um embate acalorado entre Vitória Strada e as irmãs Camilla e Thamiris Maia. >

A discussão ocorreu após a indicação de Mateus, aliado de Vitória, ao paredão. O desentendimento culminou em troca de acusações e um clima de rivalidade entre as sisters. No entanto, durante a madrugada, a atriz se desculpou com Thamiris, e as duas selaram a paz com um abraço. “Do fundo do coração, eu não quis fazer nada. Eu sei que eu errei”, afirmou Vitória.>

Agora, com a eliminação do parceiro e ex-dupla da atriz, a pergunta que fica é: Vitória deve se acertar com as irmãs? Vote na enquete do CORREIO e opine sobre a situação.>