EMOÇÃO E LUTO

Renata Capucci revela perda de três filhos em entrevista com Tati Machado: 'Meu mundo desabou'

Jornalista emocionou o público ao recordar perdas gestacionais e se solidarizar com Tati Machado, que também enfrentou luto após a perda do filho Rael

A jornalista Renata Capucci fez uma comovente revelação durante a entrevista exibida no Fantástico, no último domingo (27), ao conversar com Tati Machado e seu marido, Bruno Monteiro, sobre a perda do bebê Rael, que faleceu com 33 semanas de gestação. Ao iniciar a conversa no apartamento do casal, no Rio de Janeiro, Renata compartilhou uma dor que também viveu há duas décadas.>