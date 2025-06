FORÇA E AFETO

Tati Machado e Lexa se fortalecem juntas no Amazonas após perderem filhos

Apresentadora e cantora mergulham no Rio Negro e emocionam ao compartilhar momento de conexão e cura

Tati Machado e Lexa emocionaram os seguidores neste domingo (30) ao publicarem registros juntas durante um mergulho nas águas do Rio Negro, no Amazonas. As duas viajaram acompanhadas de seus parceiros, Bruno Monteiro e Ricardo Vianna, em um momento de conexão e acolhimento após enfrentarem perdas semelhantes neste ano. >