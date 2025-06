A FAZENDA 17

Gabriel Cartolano vai mesmo deixar o Fofocalizando para participar de A Fazenda?

Apresentador comunicou decisão à direção da emissora, mas deve seguir em outros projetos internos

Gabriel Cartolano, apresentador do "Fofocalizando", procurou a direção do SBT na última sexta-feira (27) e pediu para deixar o programa. Com quase 10 anos na emissora, ele informou ao diretor artístico e de programação Mauro Lissoni que pretende buscar novos desafios profissionais. A informação foi divulgada pelo Portal LeoDias.>

Cartolano, que começou no canal como o “Homem do Saco” na fase inicial do então "Fofocando", foi alçado ao posto de apresentador após atuar como comentarista. Sua contratação aconteceu após um convite direto de Silvio Santos, quando ele ainda trabalhava como produtor no *TV Fama*.>