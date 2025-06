LUTO E FAMÍLIA

Mãe de Tati Machado se pronuncia após um mês da perda do neto: 'Essa saudade tortura'

Valeria Gouvêa emocionou os seguidores ao desabafar pela primeira vez sobre a perda gestacional da filha

Heider Sacramento

Publicado em 16 de junho de 2025 às 16:01

Valeria Gouvêa, mãe da apresentadora Tati Machado Crédito: Reprodução/Instagram

Valeria Gouvêa, de 63 anos, mãe da apresentadora Tati Machado, usou as redes sociais para se manifestar publicamente pela primeira vez desde a perda gestacional tardia do neto, Rael. O desabafo comovente foi feito na última sexta-feira (13), data que marcou um mês do episódio doloroso vivido pela filha. >

Nos comentários da publicação de Tati, Valeria compartilhou a intensidade da dor. “Já passei por tantos lutos... mas nada se compara a este. Minha vida já havia sido doada para meu neto, de papel passado”, escreveu. Emocionada, ela relatou como começou a cuidar da saúde ao pensar nos momentos que viveria com o bebê: “Resolvi, aos 63 anos, fazer uma ‘lanternagem’ completa. Seria a vó mais serelepe do mundo.”>

Tati Machado 1 de 15

A mãe da apresentadora também revelou os sonhos que alimentava com o neto. “Imaginava ele correndo pela grama, vendo meus amigos miquinhos, os esquilos, os passarinhos. Ah, Rael, se tu soubesse como te amo.” Ao tentar traduzir o sentimento da perda, definiu: “Essa saudade não se compara com nenhuma outra. Ela rasga, tortura, e eu nem vi seu rosto. Meu anjinho, meu pedacinho de amor. Saiba que te amaremos para sempre.”>

Tati Machado também compartilhou sua dor, relembrando o luto nas redes sociais. “Um mês. Um mês que aprendemos a ser pais sem filho no colo. Um mês do exercício constante do amor sem toque. Um mês acolhendo o que ficou de nós”, escreveu a jornalista, que tem 3 milhões de seguidores no Instagram.>