CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

Israel ataca TV estatal do Irã durante transmissão ao vivo

Apresentadora criticava governo israelense antes do bombardeio

Yan Inácio

Publicado em 16 de junho de 2025 às 15:01

Apresentadora iraniana se abriga após ataque israelense Crédito: Reprodução

Israel bombardeou a sede de uma TV estatal do Irã nesta segunda-feira (16). O ataque à emissora IRIB interrompeu a transmissão ao vivo de um telejornal. A apresentadora, Sahar Emami, criticava o governo israelense no momento em que fortes explosões foram ouvidas.>

"O que vocês estão ouvindo é o som do agressor. Vocês ouvem o agressor atacando a verdade", disse momentos antes do bombardeio. Sahar Emami retornou à transmissão posteriormente ao lado de outro âncora em um estúdio diferente. Depois do ataque, imagens divulgadas pela TV mostraram o prédio em chamas e com a fachada destruída.>

Antes do bombardeio, Israel divulgou um ordem de retirada na região do Teerã, onde a emissora está localizada. “O porta-voz da propaganda e incitação iraniana está a caminho de desaparecer", disse o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz.>

Conflito se intensifica

O conflito entre Israel e Irã não dá sinais de cessar e já ultrapassa o quarto dia de intensificação, com bombardeios aéreos e ataques com mísseis que atingem áreas residenciais e instalações estratégicas. Nesta segunda-feira (16), Israel realizou um novo ataque contra uma base militar em Teerã, segundo informações da agência iraniana Fars. O alcance e a magnitude dos danos ainda não foram confirmados, mas o clima de tensão na capital iraniana é palpável.>

Desde o fim de semana, o número de mortos só aumenta. No Irã, o Ministério da Saúde informou que pelo menos 224 pessoas perderam a vida e mais de 1.200 ficaram feridas, em sua maioria civis. Um ataque no sábado (14), em um prédio de apartamentos em Teerã, matou 60 pessoas, metade delas crianças. Já em Israel, o saldo de vítimas subiu para 22, incluindo crianças, com 390 feridos. A maior parte das vítimas israelenses foi causada pelos mísseis lançados por Teerã.>

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o governo de Israel emitiu alertas para que os moradores de Teerã evacuassem, indicando que o distrito 3 da cidade, que abriga muitos ministérios e embaixadas, estaria em risco. Entretanto, não ficou claro se o aviso estava relacionado ao ataque à base militar ou a outro tipo de ofensiva planejada.>