RELAÇÃO TENSIONADA

Em meio à guerra, Brasil pode ganhar dia da amizade com Israel; entenda

Presidente Lula tem até quarta-feira (18) para decidir se veta ou sanciona projeto que institui a data

O petista também falou, em um discurso, que a guerra que ocorre em Gaza é de "um exército matando mulheres e crianças". Ele também acusou Israel de usar uma postura e "vitimismo" sobre as críticas internacionais. Na última sexta-feira (13), o governo Lula também condenou os ataques de Israel ao Irã.>

Em contrapartida, o governo de Israel declarou Lula como persona non grata após sua fala comparando as ações em Gaza ao holocausto judeu. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegou a dizer que a fala de Lula equivaleu a “cruzar uma linha vermelha”.>

Na última sexta, após o posicionamento do governo brasileiro sobre o Irã, Israel fechou embaixada e consulado no Brasil .>

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a decisão do presidente sobre o "Dia de Celebração da Amizade Brasil-Israel" só será divulgada no final do prazo para a sanção ou veto, que é a quarta-feira. >