CONFLITO

Irã diz que ataque de Israel foi 'declaração de guerra' e pede ação da ONU

Governo iraniano promete retaliação e culpa EUA por apoio; Israel diz que ação visa frear avanço nuclear

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou que Israel enfrentará "um destino amargo" e garantiu que as Forças Armadas do país não deixarão o ataque sem resposta. "A mão poderosa das Forças Armadas da República Islâmica não os deixará impunes, se Deus quiser", declarou Khamenei, acrescentando que sucessores já assumirão os postos dos comandantes mortos. >

Entre as vítimas do bombardeio estão o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e o comandante das Forças Armadas, Mohammad Bagheri, além de dois cientistas nucleares. Explosões foram registradas em Teerã e outras cidades, com alvos atingidos em uma operação que, segundo Israel, visa impedir o avanço do programa nuclear iraniano. >