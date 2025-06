ORIENTE MÉDIO

Conflito entre Israel e Irã entra no quarto dia com ataques aéreos e mais mortos

Escalada de violência já deixou ao menos 246 mortos e intensificou tensões no Oriente Médio

Carol Neves

Publicado em 16 de junho de 2025 às 12:43

Ataques continuam Crédito: Reprodução

O conflito entre Israel e Irã não dá sinais de cessar e já ultrapassa o quarto dia de intensificação, com bombardeios aéreos e ataques com mísseis que atingem áreas residenciais e instalações estratégicas. Nesta segunda-feira (16), Israel realizou um novo ataque contra uma base militar em Teerã, segundo informações da agência iraniana Fars. O alcance e a magnitude dos danos ainda não foram confirmados, mas o clima de tensão na capital iraniana é palpável.>

Desde o fim de semana, o número de mortos só aumenta. No Irã, o Ministério da Saúde informou que pelo menos 224 pessoas perderam a vida e mais de 1.200 ficaram feridas, em sua maioria civis. Um ataque no sábado (14), em um prédio de apartamentos em Teerã, matou 60 pessoas, metade delas crianças. Já em Israel, o saldo de vítimas subiu para 22, incluindo crianças, com 390 feridos. A maior parte das vítimas israelenses foi causada pelos mísseis lançados por Teerã.>

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o governo de Israel emitiu alertas para que os moradores de Teerã evacuassem, indicando que o distrito 3 da cidade, que abriga muitos ministérios e embaixadas, estaria em risco. Entretanto, não ficou claro se o aviso estava relacionado ao ataque à base militar ou a outro tipo de ofensiva planejada.>

Enquanto isso, os bombardeios israelenses não se limitam apenas às bases militares. No domingo (15), um ataque a uma instalação de enriquecimento de urânio em Natanz, um dos pontos-chave do programa nuclear iraniano, foi confirmado. Autoridades israelenses alegaram que o ataque pode ter causado danos irreparáveis às instalações subterrâneas da usina. A ofensiva israelense segue com um objetivo claro: desmantelar o programa nuclear iraniano, que é considerado uma ameaça à segurança do Estado de Israel.>

As autoridades israelenses também atingiram o Ministério da Defesa do Irã e até o Ministério das Relações Exteriores em Teerã, resultando em mais feridos. Além disso, a noite de sábado (14) foi marcada por um grande incêndio no depósito de combustível de Shahran, que, segundo fontes, foi provocado pelo ataque israelense. O Irã, por sua vez, respondeu com mísseis, atingindo refinarias e outras infraestruturas em Israel.>

Essa escalada de ataques acirra ainda mais o clima de insegurança e incerteza no Oriente Médio, com impactos que podem ultrapassar as fronteiras de ambos os países. A violência e as consequências econômicas são sentidas mundialmente, com um aumento de 9% no preço do petróleo na última sexta-feira, e analistas preveem mais volatilidade nos mercados. A infraestrutura energética do Irã, principalmente, tem sido um alvo constante, o que pode resultar em consequências ainda mais graves para a economia global.>