NASCEU!

Richarlison e Amanda Araújo comemoram nascimento do primeiro filho; veja fotos

Primeiro filho do jogador da Seleção e influenciadora, nasceu neste domingo (15), em Maringá

O domingo (15) foi de muita emoção para o atacante da Seleção Brasileira, Richarlison, e sua companheira, a influenciadora Amanda Araújo . O casal anunciou com alegria o nascimento de seu primeiro filho, o pequeno Richarlison Jr., que veio ao mundo em Maringá (PR), cidade natal da mãe.>

O bebê nasceu com 3,5 kg, em perfeito estado de saúde, e recebeu uma chuva de carinho dos fãs nas redes sociais. "Meu amor nasceu. 3.5kg, muita saúde e muita fofura", escreveu o craque do Tottenham em uma publicação repleta de ternura, onde também agradeceu à equipe médica envolvida no parto.>