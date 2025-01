EXPECTATIVA

Richarlison posta foto com camisa do Santos comemorando a volta de Neymar, e o santista responde

O craque do Tottenham e da Seleção Brasileira postou uma foto com a camisa do Santos na época de Neymar e a legenda "Neymar voltando pro Santos/Eu automaticamente"

Marina Branco

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 12:37

Richarlison com a camisa do Santos em homenagem a Neymar Crédito: Reprodução I Instagram @richarlison

Não é só o torcedor que está na expectativa para a chegada de Neymar ao Santos - até mesmo os jogadores anseiam por esse momento, e se preparam para o anúncio. Um deles é Richarlison, colega de Neymar na Seleção Brasileira que publicou uma foto no Instagram usando a camisa do Peixe em comemoração à volta do craque. >

A postagem teve até mesmo a reação de Neymar, que reagiu com risadas à imagem com a legenda "Neymar voltando pro Santos/Eu automaticamente". A foto postada é antiga, da época em que Neymar ainda jogava no clube paulista.>

Comentário de Neymar no post de Richarlison Crédito: Reprodução I Instagram @richarlison