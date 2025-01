DE SAÍDA

Neymar se despede do Al-Hilal: 'Gostaria que tivéssemos melhores momentos em campo juntos'

O craque deve chegar ao Santos nesta semana, e ficar até a Copa do Mundo de 2026

Marina Branco

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 12:23

Neymar se despede do Al-Hilal Crédito: Reprodução I Instagram @neymarjr

Em seu caminho rumo ao Santos, um dos primeiros passos para Neymar foi se despedir do Al-Hilal, clube saudita no qual chegou em 2023. Em uma postagem no Instagram após rescindir seu contrato na última segunda-feira (27), ele agradeceu aos torcedores e lamentou as dificuldades de sua passagem pelo clube. >

Com muitas lesões pelo caminho, Neymar jogou apenas sete jogos pelo Al-Hilal, nos quais fez apenas um gol. Na carta de despedida, ele afirma que gostaria de ter tido melhores momentos em campo com a equipe ao longo dos 17 meses que passou na Arábia. >

"A todos do Al Hilal, aos fãs, obrigado!! Dei tudo para jogar e gostaria que tivéssemos melhores momentos em campo juntos. À Arábia Saudita, obrigado por proporcionar a mim e à minha família uma nova casa e novas experiências. Agora conheço o verdadeiro saudita e tenho amigos para a vida toda. Sempre senti seu amor e paixão pelo jogo. Estarei acompanhando sua jornada como clube e país até 2034. Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo. E eu sempre vou te apoiar", escreveu.>

Com a saída do Al-Hilal, Neymar está livre para voltar ao Brasil, com caminhos desenhados para ser anunciado no Santos a qualquer momento. Doze anos após deixar o clube para ir ao Barcelona, o ídolo do Peixe já tem apresentações e estreia planejadas. >

Para poder vir ao Santos no início da temporada, contrariando o contrato com o clube saudita que durava até junho, Neymar abriu mão de parte dos 385 milhões de reais que ainda deveria receber, em negociações com a Liga Saudita.>