CAMPEONATO INGLÊS

Richarlison sofre lesão no tendão da coxa e não tem previsão de retorno ao Tottenham

O brasileiro se machucou no jogo contra o Aston Villa no último domingo (3)

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, vai ter um importante desfalque no setor ofensivo para os próximos compromissos do Tottenham. Richarlison teve diagnosticada uma lesão no tendão da coxa e pode ficar entregue ao departamento médico por um longo período.