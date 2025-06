EMOCIONANTE

Mãe de Miguel, Mirtes Renata defende TCC e tira nota máxima: 'Continuei pelo meu filho'

Ex-doméstica se inspirou na própria história para iniciar a carreira acadêmica após perder o filho sob os cuidados da ex-patroa

A trajetória de dor e superação de Mirtes Renata Santana de Souza ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (10). Quase cinco anos após a trágica morte do filho Miguel, aos 5 anos de idade, ela defendeu o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da graduação em Direito e conquistou nota máxima. O tema escolhido foi "escravidão contemporânea", uma escolha profundamente conectada à sua vivência e à luta que decidiu encarar desde então. >

Miguel Otávio Santana da Silva morreu em junho de 2020 ao cair do nono andar de um prédio de luxo no Recife. Ele estava sob os cuidados de Sarí Corte Real, ex-primeira-dama da cidade de Tamandaré, enquanto Mirtes, então empregada doméstica da família, havia saído para passear com o cachorro dos patrões. A tragédia transformou a vida de Mirtes e a impulsionou a buscar a justiça como instrumento de transformação social.>