AMOR NO AR!

Namorados se surpreendem com pedidos de casamento ao mesmo tempo

Jordan Pappas e Roy Cohen tiveram a mesma ideia em viagem de férias na Guatemala

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de junho de 2025 às 12:53

Jordan Pappas e Roy Cohen Crédito: Reprodução/Instagram

Jordan Pappas e Roy Cohen escolheram exatamente o mesmo momento para fazer um pedido de casamento ao amado. Com um detalhe: um não sabia do plano do outro. Eles tiveram a mesma ideia - e na mesma hora - durante uma recente viagem de férias à Guatemala, e se surpreenderam com um 'quer casar comigo?' duplo.>

O momento foi filmado pelo casal, e tem viralizado nas redes sociais. Os dois estavam observando o vulcão Acatenango quando se abraçam e começam a se beijar. Jordan então tira do bolso do casaco uma pequena caixa e se ajoelha diante do amado, pedindo Roy em casamento. Alguns segundos depois, Roy também enfia a mão em um bolso do casaco e tira uma caixinha.>

O objetivo deles era chegar ao topo para fazer o pedido, mas o percurso era exaustivo. "Foi uma caminhada de 22km até o acampamento base e depois mais uma caminhada noturna", falou Jordan. ""Pensei: é aqui que eu quero pedi-lo em casamento no final disso, e não vou conseguir", completou Roy. >

Por fim, o casal decidiu parar no acampamento base, onde a vista do nascer do sol era deslumbrante. A paisagem de tirar o fôlego levou um dos amigos a começar a gravar. Foi aí que a mágica aconteceu, e os dois namorados tiraram suas alianças quase ao mesmo tempo. Ambos, é claro, responderam "sim".>

"Poderíamos ter pedido a mão em qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar - e não fomos nem coagidos pelos nossos amigos a fazer isso naquele momento", disse Jordan à revista "People". >